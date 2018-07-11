Оживить экономику Оршанского региона поможет авиаремонтный завод

Незамедлительный вывод Оршанского авиаремонтного завода на стабильную работу с передачей его в структуру госвоенпрома. А также поэтапное развитие региона как крупнейшего промышленно-логистического центра на востоке Беларуси. Такие задачи сегодня поставил Президент, посещая предприятие и перспективную инвестплощадку.

Главные проблемы завода сегодня - крайне высокая закредитованность, дефицит импортных запчастей и неисполнение инвестором обязательств. Отсюда низкие зарплаты, неритмичная работа по заказам и тяжелое финансовое положение. При этом, отметил белорусский лидер, мировой парк машин, которые обслуживает оршанский завод, столь внушителен, что при грамотном развитии наши ремонтники способны даже расширить нишу на рынке.

У Оршанского авиаремонтного уже есть стратегия поэтапного выхода из кризиса без участия недобросовестного инвестора. Она включает строительство и реконструкцию собственного механического, термического и гальванического производств плюс собственный цех резино-технических изделий. Это позволит не зависеть от импорта запчастей и комплектующих. Также снизить бремя кредитов помогут уже исполняемые заводом контракты. Их география охватывает страны Европы, Латинской Америки, Африки, большого Ближнего Востока и Персидского залива. В частности, знаменитые летающие танки Ми-24, прошедшие глубокую белорусскую модернизацию.

Доложили Президенту и о реализации крупного частного инвестпроекта по строительству промышленно-логистического центра в Болбасове. Проект рассчитан до 2023 года и предполагает замкнуть действующий железнодорожный узел в Орше, два международных автокоридора Запад - Восток и Север - Юг плюс подключить взлетную полосу авиаремонтного завода. Сегодня она в критическом состоянии, покрытие изношено и принимать в основном может только вертолеты. Президент поставил задачу до конца осени вернуть гавани способность принимать воздушные суда любой специализации, в первую очередь транспортной.

Жесткая задача - до 7 ноября навести идеальный порядок в Болбасове. От дорог до водопровода и газификации. Плюс привести в порядок и отремонтировать жилье. Здесь важную роль должны сыграть и местные жители. Президент пообещал лично приехать в этот населенный пункт осенью и принять работу.