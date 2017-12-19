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Отчеты об итогах работы всех силовых структур за 2017 год намерен заслушать Президент
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18 Декабря 2017 12:01

Отчеты об итогах работы всех силовых структур за 2017 год намерен заслушать Президент

Сегодня начали со Следственного комитета. Александр Лукашенко принял с докладом руководителя ведомства Ивана Носкевича. В первую очередь Главу государства интересовала деятельность молодой структуры. Напомним, Следственный комитет образован в сентябре 2011 года. Речь шла и о расследовании ряда уголовных дел, которые находятся на контроле Президента и получили наибольший общественный резонанс.

Президент интересовался и тем, как проходит оптимизация Следственного комитета. За год численность сократилась на 375 человек. Около полутысячи сотрудников перейдут в ранг гражданского персонала. Обсудили укрепление сотрудничества и изучение опыта следственных комитетов других стран - это было поручением Президента. За этот год белорусское ведомство провело ряд встреч и переговоров с коллегами из России, Армении, Казахстана, Узбекистана. Кроме того, установлены рабочие контакты с европейскими и американскими партнерами.

  

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