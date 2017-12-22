На совещании у Президента обсуждают развитие промышленных предприятий, науки и цифровой экономики

21 Декабря 2017 12:00

Ряд правовых актов, направленных на развитие промышленных предприятий, науки, цифровой экономики и занятости населения в эти минуты рассматривают на большом совещании у Президента.

Один из них - новая редакция третьего декрета "О предупреждении социального иждивенчества". Координировать реализацию норм декрета на местах будут председатели районных (городских) Советов депутатов и главы администраций районов. Среди полномочий: анализ ситуации на рынке труда, содействие в трудоустройстве и формирование списков граждан, не занятых в экономике.

На совещании во Дворце Независимости говорили и о развитии научной сферы. Один из масштабных проектов - технопарк "БелБиоград", где будут выполняться фундаментальные исследования, разработки и на их основе создаваться новые производства. Среди предложений уже 30 проектов. Их воплощение через 5-6 лет обеспечит экспорт на сумму в 190 миллионов долларов и позволит создать более тысячи рабочих мест. В перспективе прописку в БелБиограде получат 150 проектов на сумму около миллиарда долларов. Кроме того, проект указа Президента предусматривает повышение тарифных окладов в среднем на 300 процентов работникам бюджетных научных организаций.