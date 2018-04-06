5 Апреля 2018 21:05

Честность и порядочность - те качества, которые выступают залогом успешного взаимодействия и на международной арене. Минск и Дамаск готовы расширять сотрудничество. Это стало известно по итогам встречи Александра Лукашенко с министром по делам дворца Президента Сирийской Республики. Мансур Аззам рассказал о нынешней непростой ситуации в Сирии и передал белорусскому лидеру послание от Башара Асада. В нем - благодарность за конструктивную позицию Беларуси. Наша страна протянула руку помощи ближневосточному государству в это сложное время - отправила несколько партий гуманитарных грузов, а сирийские дети приезжают к нам на отдых и оздоровление. В Сирии рассчитывают, что Беларусь примет участие и в восстановлении экономики этого государства. Уже прорабатывается возможность открытия сборочных производств. С подробностями - Наталья Бреус.

Мансур Аззам в Минске не впервые. В 2010 году он сопровождал главу государства - Башара Асада, который был у нас с визитом. Сегодня посланник официального Дамаска здесь в должности министра по делам дворца Президента Сирии. Гость имеет примерно такие же полномочия, как глава Администрации Президента в Беларуси. Внутрисирийский кризис не способствовал контактам, все отошло на второй план. Но, начиная с 2017-го, правительственный корпус этой страны потянулся в Минск, да и вообще, за последние три года белорусско-сирийский диалог заметно оживился.

Мансур Аззам, министр по делам дворца Президента Сирии: "Для меня большая честь встретиться с Вами. И это свидетельство тех теплых отношений, которые связывают президентов двух стран. Я бы хотел передать вам письмо от Башара Асада".

Сирийский министр передает послание от Башара Асада. В нем - благодарность за конструктивную позицию Беларуси. О том, как сегодня обстоят дела вокруг Дамаска, и какие шаги предпринимаются для мирного развития, рассказывает гость Александру Лукашенко.

Ситуация в Сирии непростая. Локальный конфликт вылился в кровавую и затяжную войну, которая длится уже почти 7 лет. Правительственные войска постепенно выдавливают экстремистов, но об окончательной победе говорить рано. Хватает и небольших группировок, которые грабят мирных жителей и воюют между собой. А столица страны до недавнего времени подвергалась регулярным минометным обстрелам из района Восточная Гута. Ситуация в этом оппозиционном анклаве обострилась в феврале. Бои велись в плотной городской застройке, которую экстремисты превратили в мощные укрепленные районы с уличными баррикадами, противотанковыми рвами, защищенными огневыми точками.. Людей радикалы нередко использовали в качестве живого щита.

Даже на пике военных действий белорусское посольство не прекращало свою работу в Дамаске. Разговаривать сегодня просто. Еще и потому, что двери белорусского дома открыты не только для официальных лиц.

Но и для детей, которые, несмотря на юный возраст, прошли через сложнейшие испытания и боль войны: кто-то остался сиротой, кто-то во время военных действий потерял друзей и одноклассников. Летом ребята из Сирии гостили в "Зубренке". Для одной из малышек поездка в Беларусь в прямом смысле стала спасением - наши врачи удалили девочке опухоль. По инициативе белорусского Президента организована программа оздоровления и отдыха сирийских детей на постоянной основе.

Принимали мальчишек и девчонок из Сирии и на зимних каникулах. Их окружили заботой и теплом. Программу разнообразили познавательными экскурсиями. Было интересно, ведь культура в арабской республике совсем другая. Многих впечатлили белорусские университеты - ребята признавались потом, что мечтали бы учиться в Минске.

Такая мечта уже сбылась у Аммара. Он с детства хотел стать актером. Изучать систему Станиславского решил в белорусской Академии искусств. Самой запоминающейся стала роль в студенческом спектакле "Адвечная песня", поэтому Купаловский театр — знаковое и особенное место для Аммара. В академию поступил в 2014-м. В родной Сирии тогда уже почти как три года шла гражданская война. Аммар родом из Хомса. Это город недалеко от Пальмиры. Говорит, самое страшное, что наши дети не увидят многие памятники древности, которые были разрушены за время военных действий.

Адаптироваться и преодолеть языковой барьер парню помогли однокурсники. А еще в нашей стране Аммар нашел и любовь - познакомился с девушкой, которой уже готов сделать предложение руки и сердца. Именно в Беларуси обрел он мир и спокойствие. И с радостью отозвался на просьбу поработать волонтерам в лагере, где гостили ребята его родины.

Кстати, ребят из Сирии ждут у нас и этим летом, чтобы они смогли отдохнуть, оздоровиться и провести каникулы спокойно и в безопасности.

Военный конфликт подорвал народное хозяйство Сирии. Когда стреляют - не до экономики и развития. В этой стране разрушено 70% инфраструктуры. Белорусский опыт, особенно в части возведения объектов социальной сферы - школ, больниц, дорог - будет как нельзя кстати.

В Сирии очень рассчитывают, что Беларусь примет участие в восстановлении экономики государства.

Февральское заседание белорусско-сирийской межправкомиссии перенесли из-за обострения ситуации в Дамаске. Но рассчитывают, что она соберется уже в ближайший месяц в сирийской столице, чтобы обсудить экономическую конкретику и проекты. Товарооборот между странами далек от существовавшей рекордной отметки - не превысил по итогам прошлого года 45 миллионов долларов. Перспективны поставки техники - самосвалов и автобусов. У Беларуси и Сирии уже есть договоренность о создании совместного производства грузовиков. Неудивительно, что в программе визита сирийского министра, помимо спортивных и культурных объектов, было посещение Минского автомобильного завода. Граждане этой страны уже смогли оценить качество наших машин. Они стали частью гуманитарной помощи, которую Беларусь отправила в Сирию. В ценном грузе было и все то, что просто жизненно необходимо для жителей опаленных войной городов - и продукты питания, и лекарства, и одежда для детей.

Конфликт в Сирии - большое испытание для жителей страны. Погибли сотни тысяч человек. Более чем 5 миллионам граждан пришлось оставить родные места и искать безопасный приют в других странах. Минск и Дамаск разделяют более 3-х тысяч километров. Но искреннее желание помочь не знает границ и расстояний. Протянуть руку помощи тем, кто действительно в ней нуждается, - очень в характере белорусов. Два государства настроены исключительно на мирное продвижение по всем направлениям.