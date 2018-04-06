Масштабное совещание Главы государства с аграриями остается в центре внимания СМИ

4 Апреля 2018 21:00

Масштабное совещание Главы государства с аграриями остается в центре внимания не только профильных экспертов, но и большинства средств массовой информации. Ведь спектр вопросов, актуальных для этой отрасли, затрагивает весьма и весьма многих. Каждый десятый белорус сейчас трудится в АПК.

Больше 250 специалистов-аграриев накануне вместе с Президентом около пяти часов обсуждали перспективы отрасли. За скобками семинара-совещания не осталось ни скрытых проблем, ни острых углов. Вместе с тем обозначены и главные направления развития.

Что надо сделать для эффективной работы сферы АПК? Ее основа - это сельхозорганизации, многие из которых нуждаются в финансовом оздоровлении. Убыточных становится меньше, но темпы не радуют, отметил Президент. Пора привыкнуть, что производство на селе - это бизнес, а не социальный проект. И здесь точки роста - в грамотном использовании природных, материальных, финансовых и трудовых ресурсов.

В общем, желаемый эффект кроется в мелочах. Конкретные поручения правительству - выстроить оптимальную систему подготовки кадров для отрасли, спроецировать задачу по повышению оплаты труда и на сельхозсектор. А также в целом обратить внимание на уровень жизни на селе. Проект "Деревня будущего" - эталон социальных стандартов для белорусской глубинки. Он поднимает планку для всех: хорошие дороги, качественная вода, полный набор товаров в магазине и даже высокоскоростной Интернет. Жизнь в деревне ничем не должна отличаться от городской.

Открытый диалог показал, что проблем у аграриев ничуть не меньше, чем у жителей большого города. Специфика своя. В одном хозяйстве корова дает в год 10 тонн молока, в другом - в 5 раз меньше. Посыл руководителям: грамотно просчитать кормовую базу и подкрепить последними селекционными разработками. Будет и качество, и рентабельность. Шаг вперед - оригинальность. В мире небывалый спрос на дорогой экопродукт. Но произвести его только полдела. Продать - МИД в помощь.

Основой всему должна быть наука. Еще на съезде ученых сообщество выступило за активную помощь аграриям. Основной посыл: научные разработки держать не только в уме, но и воплощать. Это и подспорье в борьбе с конкурентами, и требование времени, и фундамент не только этого, особенного года для АПК.

Для многих стран мира продолжают быть актуальными вопросы продовольственной безопасности. Ее базовые принципы еще совсем недавно были головной болью и для Беларуси. Нынешний уровень развития ставит вызовы иного порядка. Полностью себя обеспечив, закрепиться на мировых рынках и развиваться с учетом современных условий.

Сегодня доля АПК в валовом внутреннем продукте Беларуси - больше 7 %. Страна зарабатывает на экспорте сельхозпродукции 5 миллиардов долларов в год. Задача - поднять эту планку до 7, выдерживая географический баланс. Белорусские продукты уже сейчас напрямую поставляются в 70 государств мира.

Кстати, как свидетельствует статистика, по последним данным, Беларусь существенно превосходит другие страны СНГ по производству и потреблению большинства видов сельхозпродукции на душу населения.