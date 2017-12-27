Итоги года и планы на будущее обсуждают в Ново-Огарево на встрече глав государств СНГ

26 Декабря 2017 21:05

Уже после вручения госнаград Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, для участия в неформальной встрече глав государств СНГ.

Итоги года и планы на будущее сегодня обсуждают в Ново-Огарево, это подмосковная резиденция Владимира Путина. Напомним, именно Россия - председатель в СНГ в этом году. Во встрече также участвуют президенты Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Несмотря на то, что переговоры неформальные, их предваряла традиционная церемония фотографирования.

В центре внимания - вопросы развития сотрудничества в рамках СНГ. С начала этого года товарооборот между государствами объединения вырос на четверть и составил почти 117 миллиардов долларов. На 24 % увеличилась торговля Содружества с третьими странами. Нынешняя встреча хоть и носит неформальный статус - за круглым столом в деталях обсуждаются самые актуальные темы: от экономики и политики до допинговых скандалов в спорте. Шумиху вокруг участия российских спортсменов в Олимпийских играх Александр Лукашенко призвал не политизировать. Кроме того, белорусский лидер выразил надежду, что борьба на предстоящих выборах президента России не будет острой и драматичной.

В центре внимания глав государств - вопросы как региональной, так и мировой повестки. Белорусский лидер сегодня выразил солидарность с позицией России по Сирии и Иерусалиму.

Нынешние неформальные переговоры - скорее сверка часов и подведение итогов года. СНГ не редко называют "клубом 11-ти" - по числу государств-участников. За время существования Содружества, а это 26 лет, было проведено 60 саммитов, из них 15 - неформальные. Такой статус не предполагает официальную повестку, да и документы во время подобных встреч подписываются в редких случаях. Кстати, всего на саммитах Содружества было подписано 835 документов.

Что касается экономических итогов года в СНГ, то Александр Лукашенко охарактеризовал их как успешные. Во время встречи главы государств обсудили и работу России в качестве председателя в Содружестве. Этот статус с боем курантов Москва передает Душанбе. Именно Таджикистан в 2018 году станет у руля СНГ.