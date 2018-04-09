Глава государства ознакомился с работой Белтелерадиокомпании изнутри

10 Апреля 2018 12:03

До начала работы в открытой студии Глава государства посмотрел изнутри, как работают телевизионщики. У входа в здание Белтелерадиокомпании - первая белорусская передвижная телестудия. Она в прямом эфире работает на самых масштабных проектах. Задействована и сегодня. Работает в формате HD, на который в конце марта перешли сразу 6 каналов медиахолдинга. Все вехи развития национального телерадиовещания - на импровизированной выставке. Здесь рядом с раритетами - первыми камерами на деревянных штативах - новейшие цифровые аппараты. Показали Главе государства и сам процесс телепроизводства. Александр Лукашенко оценил аппаратную видеомонтажа, а также модернизированную режиссерскую аппаратную, где в этот момент шла запись программы "Новости экономики". В эти минуты продолжается работа в формате открытой студии. Подробности - в наших следующих выпусках.