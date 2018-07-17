Cитуация на белорусской таможне сегодня была в поле зрения Президента

В преддверии масштабного спортивного форума - II Европейских игр - к увеличению туристического потока готовят и пропускные пункты. Об их модернизации да и в целом национальной таможни сегодня докладывал глава профильного ведомства. Беларусь - страна транзитная. От действий таможни по сути зависит реализация нашего транзитного потенциала. Грузопоток через страну растет, что вкупе с автоматизацией процессов контроля и оптимизацией административных процедур дает позитивный результат - наполняемость бюджета в сравнении с прошлым годом выросла. Особое внимание к работе на российском направлении. В частности, усилия, которые предпринимает белорусская сторона по недопущению товаров из санкционного списка. С момента введения экономических мер белорусские специалисты выявили более 2 тысяч правонарушений, возбуждено 30 уголовных дел по фактам незаконного перемещения товаров. При этом авторами черных схем зачастую оказываются именно россияне. О чем еще говорили сегодня у Президента? Подробности в репортаже Илоны Красутской.

В рабочем графике Главы государства сегодня несколько публичных мероприятий. Сначала Александр Лукашенко встретился с сенатором Марианной Щеткиной, а после с главой Таможенного комитета. Разговор глобальный - как быстро и безопасно пропустить через госграницу десятки тысяч человек. Ведь впереди масштабное спортивное мероприятие – II Европейские игры в Минске. Впрочем, это далеко не единственная тема разговора.

Праздники праздниками, и пока мир охвачен футбольной эйфорией, сотрудникам таможенной службы работы добавилось. За время мундиаля границу Беларуси пересекли почти 33 тысячи болельщиков, направляющихся в Россию. Все вместе сработали эффективно.

Глава Таможенного комитета доложит Президенту: хорошие показатели у ведомства в целом и за первое полугодие. Грузопоток через нашу страну вырос, что отразилось и на поступлении платежей в бюджет. Они составили более 2 миллиардов долларов - рост на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это говорит и об активной и прозрачной работе бизнеса.

Визуализируем один день из жизни белорусских таможенников. В сутки государственную границу пересекает почти 64 тысячи человек, 15,5 тысяч легковых автомобилей, 6 тысяч грузовиков, 210 железнодорожных составов и 75 самолетов.

Такой трафик трудно представить на заре суверенитета. Более чем за четверть века Таможенному комитету удалось увеличить пропускную способность в 10 раз. Эффективно обслуживать товаропоток в одиночку не может ни одно государство. Коллеги по обе стороны границы должны работать в тандеме. Пресекают белорусские специалисты и попытки провести так называемый санкционный товар на территорию России.

С момента введения экономических мер выявлено более 2 000 административных правонарушений, возбуждено 30 уголовных дел по фактам незаконного перемещения 25 тысяч тонн товаров. Несмотря на все предпринимаемые меры, от российской стороны периодически поступают претензии относительно качества работы наших специалистов.

Накануне на могилевском направлении задержаны две фуры с санкционными товарами, которые следовали из Беларуси в Россию. Документы, предоставленные водителями, оказались поддельными. Сопровождал груз гражданин России, который к тому же значился в межгосударственном розыске. И таких примеров десятки. В ноябре прошлого года крупная партия груш следовала в Россию под видом каучука, по поддельным документам в соседнее государство хотели отправить более 80 тонн шампиньонов, яблок и голубики. В общем, перечислять можно долго. И, как правило, авторами черных схем оказываются именно россияне. Александр Лукашенко считает, что надо максимально широко предавать огласке эти факты.

Уже после доклада Президенту в беседе с журналистами Юрий Сенько отметил, что мониторинг по данному вопросу продолжается как таможенной службой, так и правоохранительными органами.

Совершенствуются не только технологии и методы работы сотрудников ведомства, таможни в целом. В июне следующего года Беларусь примет ІІ Европейские игры. На 10 дней Минск станет спортивной столицей мира. Приедут 4 000 спортсменов, около 2 000 тренеров и официальных представителей делегаций. А еще десятки тысяч гостей. Но не за горами и чемпионат мира по хоккею, который примет наша страна и Латвия. К этому событию активно готовится таможня.

В частности, модернизируются пункты пропуска по разным направлениям, чтобы встретить такой поток болельщиков и гостей. Сейчас активно меняется пункт "Брузги" на белорусско-польской границе.

После модернизации пропускная способность для грузового транспорта увеличится вдвое, здесь также появятся дополнительные полосы и таможенные коридоры. Полностью обновится система видеонаблюдения и автоматической фиксации транспорта. Увеличится скорость передачи данных, а значит, сократится время таможенного оформления. Все эти нововведения заработают уже в следующем году, накануне проведения ІІ Европейских игр.

Беларусь не просто в ожидании настоящего спортивного праздника, для мирового сообщества это еще и презентация имиджевого проекта. Для нашей страны имидж -это заявить о себе прямо с порога - во время пересечения государственной границы. Как правило, в это время складывается и первое впечатление о стране.