Александр Лукашенко вручил государственные награды представителям ведущих СМИ

14 Января 2018 21:30

И еще один повод порадоваться за наших коллег. В канун старого Нового года состоялся традиционный прием от имени Президента. На встрече в таком формате представители ведущих СМИ, творческой интеллигенции, спортсмены и госслужащие могут пообщаться в дружеской неформальной обстановке.

Здесь же Александр Лукашенко вручил и государственные награды. За многолетний плодотворный труд и большой личный вклад в развитие национальной журналистики, значительные достижения в сфере культуры и искусства. Орденом Франциска Скорины был отмечен директор представительства телерадиокомпании "Мир" в Беларуси Владимир Перцов.

А заведующая отделом политических обозревателей Агентства теленовостей Ольга Макей удостоена медали Франциска Скорины.

Были объявлены и благодарности за высокое профессиональное мастерство в освещении важных событий социально-экономической и общественно-политической жизни страны. Поздравления в адрес заместителя главного директора АТН Сергея Хаментовского и заместителя начальника отдела спецпроектов АТН Натальи Жданович. Также были отмечены наши коллеги из информационного агентства БелТА и других телеканалов.