24 Января 2018 19:02

Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко направил приветствие членам белорусской делегации на XXIII зимних Олимпийских играх. Глава государства выразил уверенность, что в Южной Корее наши спортсмены сделают все возможное для победы. В условиях обостренной до предела конкуренции это непростая задача, отметил Президент.