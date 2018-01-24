Президент
24 Января 2018 19:02
Александр Лукашенко направил приветствие членам белорусской делегации на XXIII зимних Олимпийских играх
Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко направил приветствие членам белорусской делегации на XXIII зимних Олимпийских играх. Глава государства выразил уверенность, что в Южной Корее наши спортсмены сделают все возможное для победы. В условиях обостренной до предела конкуренции это непростая задача, отметил Президент.
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