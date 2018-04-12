Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах

12 Апреля 2018 12:06

Повестку дня белорусско-азербайджанских отношений по телефону обсудили президенты двух государств.

Александр Лукашенко от своего имени, своей семьи и всего белорусского народа тепло поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на состоявшихся президентских выборах, пожелал дальнейших успехов в работе на этом ответственном государственном посту. Белорусский лидер подчеркнул, что поддержка избирателей является убедительным свидетельством успешности политического курса на строительство сильного и процветающего государства. Президенты Беларуси и Азербайджана обсудили состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества стран, а также контакты на международной арене.

Белорусско-азербайджанские отношения отличаются высокой степенью доверия и взаимопонимания. В торговом сотрудничестве стран в последнее время отмечается положительная динамика, и главы государств подчеркнули важность дальнейших совместных усилий в этом направлении. Ильхам Алиев также пригласил Александра Лукашенко совершить визит в Азербайджан в любое удобное время.