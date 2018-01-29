30 Января 2018 12:03

Этим утром Йоханнес Хан встретился с главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Дипломаты обсудили взаимоотношения Минска и Брюсселя. В том числе развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, контакты в сфере международной технической помощи, укрепление политического диалога по линии Беларусь - ЕС. Также одним из пунктов стали задачи, согласованные на брюссельском саммите "Восточного партнерства". Владимир Макей отметил важность визита Йоханнеса Хана для развития двусторонних отношений.

Сегодня же Йоханнес Хан встретится с главой белорусского правительства. На повестке - торговля, инвестиции, международная техническая помощь. При поддержке Евросоюза утверждена новая стратегия Европейского банка реконструкции и развития до 2019 года. Теперь ЕБРР полноценно работает с госсектором, а ранее финансировались только частные проекты. Среди тех, что готовятся к реализации, - модернизация транспортной, таможенной и водоочистной инфраструктуры, а также проекты в банковской сфере.