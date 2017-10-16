15 Октября 2017 21:03

Главные политические новости этой недели приходили с Черноморского побережья России. В Сочи прошли саммиты СНГ и ЕАЭС. Если суммировать итоги двух встреч, президенты подписали 26 документов. Среди них расширение взаимодействия в экономике, безопасности, военной сфере, культуре.

Но если пролистать многочисленные информационные ленты и издания, едва ли не самой обсуждаемой темой в СМИ стали не итоги переговоров, а то, как вернее держать Верного? За шиворот, как Гурбангулы Бердымухаммедов, или на руках, как Владимир Путин? Если кто не знает, Верный - щенок среднеазиатской овчарки, подарок президенту России.

Вся эта история - хорошая иллюстрация того, что Содружеству действительно не хватает реальных действий и глобальных проектов. СНГ зарекомендовала себя идеальной дискуссионной площадкой, клубом президентов постсоветских стран. Альтернативы этой площадке сегодня нет, что признают все государства-участники. Но важна ведь не только форма, но и содержание, которое пора переформатировать.

Конечно, говорить о проблемах и, главное, признавать их - готовы не все. Но замалчивать вопросы, которые требуют решений, не в правилах белорусского лидера. Александр Лукашенко, пожалуй, единственный, кто за круглым столом в Сочи публично и открыто назвал все самые острые моменты интеграции. Наш корреспондент Ольга Макей следила за переговорами. Ее репортаж с Российской ривьеры.

В этом году местом саммита СНГ стал Сочи, хотя на самом деле главы государств встречаются в 30 километрах от центра курортного города - в Адлере. Это один из сочинских районов. Все дело в том, что столица зимней Олимпиады 2014-го - самый длинный город в России. Протяженность Сочи вдоль береговой линии Черного моря - 145 километров. По своей территории город-курорт превосходит 28 государств.

Сочи - единственный город на просторах необъятной, где растут пальмы, инжир и эвкалипты… Его еще называют Российской ривьерой за то, что расположен на одной широте с Ниццей и Каннами. Впрочем, и ценник в некоторых отелях на Черноморском побережье тоже в широте берега Лазурного. Тем не менее, в сезон население Сочи увеличивается в 7 раз, конечно, за счет туристов, которых немало и в октябре. На этой неделе места в гостиницах бронировали и многочисленные делегации стран Содружества независимых. А отдыхающие местных санаториев удивленно смотрели на людей в деловых костюмах. О том, что Сочи принимает сразу два саммита - СНГ и ЕАЭС - узнавали разве что из выпусков новостей.

О событиях политических в Сочи ничего не напоминает, зато есть символика Олимпиады. Она осталась на память о зимних Играх - 2014, и, наконец, настал момент, когда с ней можно спокойно сфотографироваться. Зимой 2014-го к кольцам выстраивались огромные очереди. Буквально в двух шагах - реклама предстоящего ЧМ по футболу, он пройдет в 2018 году. И самое большое внимание в городе уделено рекламе молодежного фестиваля. Он стартует уже в конце этой недели.

На всю предстоящую неделю к населению Сочи добавятся 20 тысяч участников фестиваля более чем из 180 стран и еще пять тысяч волонтеров. Программа - от спортивных соревнований до политических дискуссий. Впрочем, актуальные темы для молодежи (а в том числе и ей в будущем продолжать интеграционное строительство) в Сочи же озвучили президенты.

Это видео с традиционной церемонии фотографирования журналисты разберут буквально по кадрам. Вот, на общем плане отсутствуют Нурсултан Назарбаев и Эмомали Рахмон, задержались в кулуарах. Рядом с флагом Кыргызстана - не президент, а премьер. Атамбаев остался в Бишкеке контролировать подготовку к выборам. Отсутствует и знамя Украины, как и представитель страны. Впрочем, этот факт никого не удивил.

А вот Шавкат Мерзиеев в качестве президента Узбекистана на саммите СНГ впервые. У этого государства на Содружество большие надежды. Это подтверждает и тот факт, что Ташкент заявил о готовности принять председательство в объединении в 2020 году, чего не было за всю историю присутствия Узбекистана в СНГ.

Новый взгляд у этой страны и на партнеров. Это чувствовалось на переговорах с Александром Лукашенко. Минск и Ташкент наращивают товарооборот. В Узбекистане собирают нашу дорожную технику, активно покупают самосвалы для металлургических комбинатов. Готовы создать и совместное предприятие в текстильной промышленности. Шавкат Мерзиеев даже готов прислать в Минск отдельного посла Узбекистана, пока дипломаты работают из Москвы, по совместительству.

Так же быстро, как в двусторонних отношениях, решать вопросы в "Клубе 11-ти" получается далеко не всегда. Хотя, по сути, именно для этого и создавалось СНГ. История Содружества уже разменяла вторую четверть века, доказав за это время, что лучшей дискуссионной площадки такого высокого, президентского, уровня на постсоветском пространстве не найти. Да, за годы сделано немало, но ведь цель каждого объединения – открытость рынков и равные условия для всех игроков. Фундамент есть – Договор о зоне свободной торговли. По идее, следующим шагом должен стать равный доступ к госзакупкам. Но пускать на свои рынки готовы не все страны Содружества.

Минск, а именно в столице расположен Исполком СНГ, на этой международной площадке никогда не был статистом. Александр Лукашенко не раз повторял: Содружество не должно топтаться на месте, а идти в ногу со временем, трансформироваться и становиться влиятельным игроком.

Да, СНГ и так нередко называют элитным клубом. Но ведь такой статус нужно подкреплять реальными делами.

Со структурой органов СНГ вряд ли знаком неспециалист. Высший - Совет глав государств. На ступень ниже - Совет глав правительств. А еще есть советы министров иностранных дел, обороны, командующих погранвойсками, экономический суд и совет, Межпарламентская ассамблея, Совет полномочных представителей. Плюс к этому 67 органов отраслевого сотрудничества. Каждый из них, безусловно, выполняет свою функцию. Но нередко полномочия дублируются, а это снижает эффективность. На содержание каждого такого аппарата выделяются немалые средства, а реальная отдача видна не всегда. Как пример, Парламентская ассамблея.

Конечно, речь не идет о том, что Парламентская ассамблея не нужна. Депутаты все же решают важные вопросы - от сближения законодательств стран Содружества до наблюдения за выборами. Как раз в субботу в Санкт-Петербурге парламентарии СНГ встречались с депутатами пяти континентов. Своеобразный обмен опытом. А сочинский тезис белорусского лидера не просто обсуждали, а старались решить, как усилить роль парламентариев.

За 26 лет существования СНГ президенты подписали 2 с половиной тысячи документов. Говорят, одной шариковой ручки хватило бы на 50 тысяч автографов. Тем не менее с этого саммита решено разгрузить повестку глав государств. Да и большую часть вопросов накануне встречи лидеров согласовали министры иностранных дел. Вот и получалось своеобразное дублирование функций. Некоторые темы отныне делегируют Совету глав правительств. Президенты больше сконцентрируются на стратегии. Кстати, в экономике страны Содружества прибавили: с начала года на 25 % вырос общий товарооборот, а это 75 миллиардов долларов.

Владимир Путин, Президент России: "Чтобы обеспечить дальнейший устойчивый рост товарообмена, нужно и далее совершенствовать режим свободной торговли в Содружестве, последовательно устранять барьеры на пути движения товаров и услуг, упрощать таможенные процедуры, в том числе за счет взаимодействия с Евразийской экономической комиссией".

Вопросы экономики лидеры обсудили уже в формате "евразийской пятерки". Будто не случайно, президентов Беларуси, России и Казахстана - основателей ЕАЭС - выделяют галстуки в бордовом цвете. А вот красной нитью встречи стал рост экономик, да и товарооборот в союзе увеличился почти на четверть. Сохранить эту тенденцию поможет и переход к цифровизации. Ускорить этот процесс - одна из белорусских инициатив. Нашей стране это даст 1 % к ВВП ежегодно. Но первоочередная задача все та же - превратить ЕАЭС в союз равных: без барьеров и с едиными рынками.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Беларуси: "Барьеры все те же. Есть ограничения во взаимной торговле, в транзите санкционных товаров по России. Второй вопрос - формирование общих рынков. Ведется достаточно не активно".

Большую часть переговоров в формате "пятерки" лидеры провели за закрытыми от прессы дверями. Журналисты, которые наблюдали за саммитом в пресс-центре, куда шла трансляция лишь открытой части, заждались, кто-то даже спал на рабочим месте, но боялся его покидать даже на перекус. Многочисленные сладости остались фактически нетронутыми. А вдруг начнется "расширенное" - так между собой репортеры называют переговоры с участием делегаций. Вскоре на экранах возобновилась трансляция, в зале появились президенты, но были немногословны и почти сразу начали подписание. Стало ясно, все документы согласовали без проблем. Среди них бюджет на 2018, создание совместной системы спутников, запуск с 1 января нового Таможенного кодекса. Единственный президент за круглым столом, чьей подписи не будет под документами, - Игорь Додон, на саммите Молдова в качестве гостя. Статус наблюдателя официально пока не предоставили.

После саммитов большая часть лидеров прощалась ненадолго. Совсем скоро политики встретиться в Минске, но уже для того, чтобы детально обсудить вопросы безопасности. Беларусь в этом году председатель в ОДКБ. Саммит намечен на конец ноября.