21 Января 2018 09:07

Сегодня в Минск с визитом приезжает спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кент Харстед. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик. Ранее Харстед возглавлял миссию наблюдателей от ОБСЕ на парламентских выборах в Беларуси.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Это его первый визит в страну в качестве спецпредставителя. Во время встреч акцент будет сделан на обсуждение рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси. Запланирован ряд встреч, в том числе с Министром иностранных дел Республики Беларусь Макеем, с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной, руководствам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и ряда других".

Кроме того, программой предусмотрено посещение Кентом Харстедом Парка высоких технологий и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".