В Китай без виз. Белорусский парламент ратифицировал соглашение с КНР

Безвиз с Китаем может заработать в течение месяца. Сегодня белорусский парламент ратифицировал соглашение с КНР о безвизовых поездках.

Беларусь и Китай подписали документ в начале июня. Но чтобы он вступил в законную силу, необходима ратификация обеих стран.

Напомним, граждане Беларуси с обычными паспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Однако не более 90 дней в течение года. Аналогичное правило будет действовать и для китайских граждан.

Также до конца лета Беларусь рассчитывает получить кредитный рейтинг, чтобы после разместить гособлигации на финансовом рынке КНР. Ожидается, что наша страна воспользуется такой возможностью до начала следующего года. А пока в Беларуси с визитом ждут представителей китайского агентства для проведения рейтинговой оценки.