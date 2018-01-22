У кандидатов в депутаты с сегодняшнего дня есть возможность выступить в радиоэфире

22 Января 2018 07:06

Кандидаты в депутаты на местных выборах продолжают бороться за голоса избирателей. По всей стране проходит этап агитации. С сегодняшнего дня у претендентов на депутатское кресло есть возможность выступить в радиоэфире.

Каждому кандидату выделят бесплатных минимум три минуты. Этого времени достаточно, чтобы рассказать не только о себе, но и изложить планы по работе в округе и ознакомить аудиторию со своей избирательной программой. Выступления пойдут в записи. Их будут крутить на местных радиостанциях по будням в прайм-тайм с 6 вечера вплоть до старта досрочного голосования, т.е. до 12 февраля включительно.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов: "Это будет областное радио. Там, где в городах, районах есть местное районное радио, а таких немного, кандидаты в депутаты будут выступать по городскому радио. Уже с понедельника по рабочим дням начнутся эти выступления. Это будет не менее трех минут, анонс будет даваться местными радиопередающими станциями, которые будут записывать кандидатов и выпускать в эфир. Это все будет идти в записи".

На местных выборах, напомнили в Центризбиркоме, телевизионное эфирное время кандидатам не предоставляется. Но, к примеру, за деньги личного финансового фонда, который имеет право открыть любой кандидат в депутаты, избирательные программы могут появиться на страницах местных газет.