Главная>>Политика>>Сегодня завершается регистрация кандидатов
Политика
RSS
Сегодня завершается регистрация кандидатов
Скачать Поделиться

18 Января 2018 07:04

Сегодня завершается регистрация кандидатов

Ровно месяц остался до выборов в Беларуси. Сегодня завершается регистрация кандидатов. Некоторые регионы справились с этим досрочно, и там уже началась агитация. Масштабно же кампания в стране стартует завтра. Более 22 000 человек решили попробовать свои силы в электоральной гонке. Предварительный конкурс - чуть более одного человека на место.

С 13 февраля - в день начала досрочного голосования - в наблюдении за местными выборами смогут участвовать иностранные дипломаты. Им выдадут удостоверения. Срок таких полномочий истекает в основной день выборов после подсчета голосов.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =