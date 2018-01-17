18 Января 2018 07:04

Ровно месяц остался до выборов в Беларуси. Сегодня завершается регистрация кандидатов. Некоторые регионы справились с этим досрочно, и там уже началась агитация. Масштабно же кампания в стране стартует завтра. Более 22 000 человек решили попробовать свои силы в электоральной гонке. Предварительный конкурс - чуть более одного человека на место.

С 13 февраля - в день начала досрочного голосования - в наблюдении за местными выборами смогут участвовать иностранные дипломаты. Им выдадут удостоверения. Срок таких полномочий истекает в основной день выборов после подсчета голосов.