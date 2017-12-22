23 Декабря 2017 15:01

Новогоднее перемирие. С полуночи сегодняшнего дня на востоке Украины начал действовать режим прекращения огня. О введении бессрочного перемирия в Донбассе в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками в минувшую среду договорилась трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в регионе.

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик еще раз отметил важность соблюдения и выполнения минских договоренностей, а также необходимость обеспечения мира и спокойствия в праздничные дни. Кроме того, участники переговоров подтвердили стремление произвести обмен пленными до конца этого года.