Очередные выборы в Беларуси могут пройти в конце следующего года

15 Января 2018 07:04

Кого выбирать - президента либо парламент - еще предстоит решить. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина накануне в интервью "Главному эфиру" рассказала о вероятности переноса одной из избирательных кампаний 2020 года на 2019. Напомним, согласно календарю выборов и референдумов, через два года (почти в одно и то же время) в Беларуси должны состояться обе масштабные политические гонки.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

"Совместить две избирательные кампании наши избирательные комиссии, состоящие уже ниже Центризбиркома из одних общественников, как и центризбирком, не в состоянии. Более того, они естественно очень здорово политизируют атмосферу, и это не на пользу обществу, потому что это может дестабилизировать обстановку политическую, общественную. Я думаю, их будут разводить, но какие выборы делать первыми, а какие вторыми. Я думаю, что конец 2019 года надо проводить какую-то избирательную кампанию. Ноябрь 2019, думаю, идеальное время для этого".

Сейчас в самом разгаре выборы в местные Советы депутатов - они пройдут 18 февраля. О желании вступить в борьбу за депутатский мандат заявили почти 23 тысячи человек. Итоговый список кандидатов появится к концу недели, а с четверга в стране стартует агитация.