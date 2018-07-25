На востоке Украины не было ни одной жертвы среди гражданского населения с начала летнего перемирия, договоренность о котором была достигнута 1 июля. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи трехсторонней контактной группы в Минске.

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе:

"Перемирие, согласованное ТКГ в связи с началом уборки урожая, продолжает приносить результаты. Наметились положительные тенденции. По предварительным данным Специальной мониторинговой миссии (СММ), с 1 июля значительно уменьшилось число нарушений режима прекращения огня. На данный момент не было зарегистрировано ни одной гибели среди гражданского населения с начала этого перемирия. Общее число гражданских жертв в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2017-го сократилось более чем в два раза".

Сегодня планировалось обсудить многие актуальные вопросы, в том числе обмен пленными. Однако представитель Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко покинула встречу после конфликта с представителем самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дарьей Морозовой.

Ранее сообщалось, что ДНР требует от Киева вернуть 277 пленных.