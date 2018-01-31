Геннадий Давыдько встретился с активистами районных организаций Минской области

30 Января 2018 21:29

Первые встречи на новом посту главы "Белой Руси". Сегодня разговор в формате диалога с активистами районных организаций Минской области провел Геннадий Давыдько. В Воложине собрались руководители районных объединений. Звучали и острые вопросы, в том числе, вовлечения в структуру "Белой Руси" молодежи, а также активизации работы объединения в регионах. При этом Председатель Белтелерадиокомпании подчеркнул, что "Белая Русь" остается хорошим рупором для огласки общественного мнения.

Геннадий Давыдько, глава РОО "Белая Русь", председатель Белтелерадиокомпании: "Когда готовишься к встрече - предполагаешь некие проблемы, которые могут прозвучать. Готовишься даже к решению проблемных задач на месте. Активисты "Белой Руси" - люди достойнейшие, знающие свое дело, умеющие любить Родину, настоящие патриоты. И я настолько удовлетворен общением с моими уже друзьями, что не сомневаюсь в будущем нашей страны".

Геннадий Давыдько также встретился с трудовым коллективом Воложинского райпо. В рамках Единого дня информирования на повестке - тема продовольственной безопасности страны как составной части национальной безопасности.

Председатель Белтелерадиокомпании также пообщался с жителями Воложинского района в неформальном ключе. Жители задавали вопросы о творческих задумках Геннадия Давыдько, о телевизионной кухне и новых проектах главного медиахолдинга страны.