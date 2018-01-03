8 января в Беларуси завершится выдвижение кандидатов в депутаты

3 Января 2018 12:05

Всего по стране зарегистрировано более 17,5 тысяч инициативных групп. Самый большой интерес, традиционно, в столице. В этой кампании инициативные группы работают в максимально свободных условиях.

В Минске, к примеру, с учетом погодных условий разрешено собирать подписи даже в подземных переходах. Напомним, выдвигаются кандидаты путем сбора подписей от политических партий и от трудовых коллективов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

"8 января последний день сдачи документов в избирательные комиссии о выдвижении. Хотела бы обратить внимание потенциальных кандидатов в депутаты, что комиссии будут работать по обычному графику до 19 часов. Не надо откладывать подачу документов на последние часы. Кстати, они будут дежурить и в сочельник 6 января до 14 часов. Поэтому можно подать документы в субботу. В течение 10 дней избиркомы будут проверять эти документы".

Проверят в первую очередь декларации о доходах и подписные листы. 18 января стартует самая активная фаза предвыборной кампании - агитация. Она продлится вплоть до основного дня голосования - 18 февраля.