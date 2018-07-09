27-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Берлине

Безопасность и укрепление международного сотрудничества обсуждаются в эти дни в Берлине. В Германии проходит 27-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Проект резолюции, предложенный Минском, включен в повестку дня. Документ касается цифровой экономики. В дискуссиях участвует и делегация нашей страны. Белорусские парламентарии поддержали резолюцию спецкомитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ о пресечении терроризма. Завершится ежегодная сессия в среду, а по итогам будет принята Берлинская декларация.