27-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Берлине

9 Июля 2018

Безопасность и укрепление международного сотрудничества обсуждаются в эти дни в Берлине. В Германии проходит 27-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Проект резолюции, предложенный Минском, включен в повестку дня. Документ касается цифровой экономики. В дискуссиях участвует и делегация нашей страны. Белорусские парламентарии поддержали резолюцию спецкомитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ о пресечении терроризма. Завершится ежегодная сессия в среду, а по итогам будет принята Берлинская декларация.

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