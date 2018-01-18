13 февраля вступает в силу безвизовый режим между Беларусью и Гонконгом

18 Января 2018 13:01

Об этом на брифинге только что сообщил пресс-секретарь МИД.

Граждане нашей страны и Китая, которые проживают в Гонконге, получат право въезжать, выезжать, находиться на территории и проезжать транзитом без виз на протяжении 14 дней. К слову, сегодня виза в Китай для белорусов стоит 30 долларов.