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13 февраля вступает в силу безвизовый режим между Беларусью и Гонконгом
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18 Января 2018 13:01

13 февраля вступает в силу безвизовый режим между Беларусью и Гонконгом

Об этом на брифинге только что сообщил пресс-секретарь МИД.

Граждане нашей страны и Китая, которые проживают в Гонконге, получат право въезжать, выезжать, находиться на территории и проезжать транзитом без виз на протяжении 14 дней. К слову, сегодня виза в Китай для белорусов стоит 30 долларов.

  

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