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Зияд Самедзаде - гость программы "Актуальное интервью"
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18 Октября 2017 07:22

Зияд Самедзаде - гость программы "Актуальное интервью"

Он предложил миру пересмотреть подходы к производительности, а азербайджанским банкам - поделиться прибылью с клиентами. Ученый, чьи научные труды лежат в основе ведущих экономик - Зияд Самедзаде - сегодня гость программы "Актуальное интервью". Ученый и политический деятель известен принципиальными взглядами на процессы глобализации. Рецепт энергетического успеха даже в постнефтяную эру. Сегодня вечером на "Беларусь 1".

 

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