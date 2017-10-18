Общество
18 Октября 2017 07:22
Зияд Самедзаде - гость программы "Актуальное интервью"
Он предложил миру пересмотреть подходы к производительности, а азербайджанским банкам - поделиться прибылью с клиентами. Ученый, чьи научные труды лежат в основе ведущих экономик - Зияд Самедзаде - сегодня гость программы "Актуальное интервью". Ученый и политический деятель известен принципиальными взглядами на процессы глобализации. Рецепт энергетического успеха даже в постнефтяную эру. Сегодня вечером на "Беларусь 1".
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