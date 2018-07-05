Хаус-мастера в социальных сетях.

Заводский район Минска через Интернет наладил онлайн-связь местных жителей с коммунальщиками. Запросы от жителей на единый номер 115 между хаус-мастерами будет распределять виртуальный диспетчер - специальное мобильное приложение. Так можно значительно быстрее отреагировать на любую заявку - от замены лампочки в подъезде и ремонта двери до прочистки канализации. За неполный месяц ноу-хау - мастера успели выполнить свыше полусотни заявок.

После окончания пилотного проекта полезная социальная сеть охватит всю столицу. Кроме единого номера диспетчерской службы 115 в столице работают еще две "скорые коммунальные помощи" - портал 115.бел и чат-боты в мобильных мессенджерах Viber и Telegram.