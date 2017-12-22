За 50 дней до зимней Олимпиады стартовала акция "Разам з камандай!"

21 Декабря 2017 17:02

Белорусы дают официальный отсчет зимней Олимпиаде. Сегодня - за 50 дней до начала Игр - стартовала акция "Разам з камандай!". На протяжении месяца каждый желающий может сфотографироваться на фоне спортивных объектов или с предметами, которые ассоциируются с олимпийским движением, сделать пост в социальных сетях с официальными хештегами и таким образом поддержать наших спортсменов, которые будут представлять Беларусь на Играх в Пхенчхане.