Высокотехнологичную операцию по лечению атеросклероза ног впервые выполнили в Бресте

21 Апреля 2018 15:27

Высокотехнологичную операцию по лечению атеросклероза ног впервые выполнили в Брестской областной больнице. Инновационный подход возможен благодаря оснащению и гибридной операционной. Вмешательство проводили сразу две бригады: сосудистых и рентгенэндоваскулярных хирургов. Виктория Потоня узнала особенности такой операции и встретилась с пациентами.

На следующий день после операции 53-летний житель Барановичей Александр Короб уже самостоятельно идет на перевязку. Но еще полгода назад боль в ноге мешала спать, а пройти 30 метров без перерывов было невозможно. Если не лечить облитерирующий атеросклероз, или закупорку артерий ног, можно вообще потерять возможность ходить. Единственный способ лечения - операция. Но Александру провели не совсем обычное хирургическое вмешательство.

По сведениям Всемирной организации здравоохранения, облитерирующий атеросклероз ног встречается у 15 процентов населения. В группе риска чаще мужчины. Медики научились возобновлять кровообращение в сосудах. Конечно, хирургическим способом. Но эти методы все время совершенствуются.

Операцию минимальной инвазивности брестские ангиохирурги провели совместно с сотрудником Федерального клинического центра высоких медицинских технологий России Олегом Грязновым, который пять лет практикует эту высокотехнологичную методику. Для региональных медиков это первый опыт. Операция продолжалась около двух часов. Были задействованы одновременно бригады сосудистых и рентгенэндоваскулярных хирургов.

Облитерирующий атеросклероз ног возникает в итоге затвердевания стенок артериальных сосудов из-за отложений холестерина и липидов, которые постепенно перекрывают кровоток в артерии. Ежегодно около 50 человек с таким диагнозом оперируются сосудистыми хирургами областной больницы.

Гибридная операция менее травматична. Хирурги проводят чистку стенок артерии и стентирование через один небольшой разрез. Возможность проводить такие вмешательства на сосудах у брестских хирургов появилась месяц назад благодаря специальным инструментам французской разработки. Региональные хирурги уже провели три такие операции, а в перспективе планируют поставить малоинвазивные гибридные технологии на поток.