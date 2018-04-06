Высадка сезонных цветов начнется в столице 25 апреля

3 Апреля 2018 15:17

Потепление приближает и высадку сезонных цветов - она начнется в столице 25 апреля. Для районов разработаны собственные планы озеленения, в каждом появится минимум по две новые клумбы, объемные конструкции и панно. Всего за сезон высадят около двух миллионов петуний, бегоний, бархатцев. С устойчивым плюсом специалисты Зеленстроя приступят и к высадке деревьев.

Вскоре в столице появится и еще один зеленый арт-объект. У гостиницы "Беларусь" высадят лабиринт в виде контуров нашей страны. К созданию новой композиции планируют присоединить и жителей.