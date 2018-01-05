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Все самое главное завтра в 9 вечера в "Главном эфире"
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6 Января 2018 12:03

Все самое главное завтра в 9 вечера в "Главном эфире"

Как встречают один из главных праздников - Рождество Христово? Об этом и не только уже завтра в 9 вечера в "Главном эфире".

Сюжет в духе рождественской недели. С думой о высоком не только в праздник.

О том, как весь мир ищет путь к храму, а храмы обретают признание мира.

Первые семь дней на первом канале. Все самое главное на "Беларусь 1".

  

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