Воспитанники могилевской SOS-деревни получили подарки

30 Декабря 2017 21:29

Традиционно новогодние праздники - это повод проявить чуть больше тепла, заботы и внимания, чем обычно, в отношении тех, кто в этом нуждается особо. В стране продолжается акция "Наши дети".

Сегодня подарки принимали воспитанники могилевской SOS-деревни. В 9-ти больших семьях здесь проживают почти полсотни ребят, которые остались без опеки родителей. Но не остаются без внимания и поддержки со стороны взрослых. Тем более в канун праздника. Всем вручены подарки. От администрации района, бизнесменов, Министерства промышленности. Поздравления переданы и от Главы государства, а также урожай яблок - миссию выполнил помощник Президента по Могилевской области.

Геннадий Лавренков, помощник Президента Беларуси - главный инспектор по Могилевской области: "Никто не различает - биологические они или приемные эти дети, чтобы у них было счастье и понимание. И самое главное - вот ту теплоту, которую мамы приемные отдают сегодня детям, чтобы эти дети и о них точно так же заботились".