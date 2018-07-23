Вопрос цены и качества возник в садовом товариществе Гомельского района

Жителей не устраивает вода, которую им поставляют, а еще больше, по словам членов кооператива, волнуют тарифы на эту воду. За годы обращений в разные инстанции желанного ответа не услышали и обратились на телевидение. В спорной ситуации попытались разобраться мои коллеги.

Садоводческое товарищество "Центральный 1". Его дачники около 4 лет борются за перерасчет тарифов на воду, качество и цена которой, по мнению людей, не равнозначны.

Анатолий Сычов - дачник со стажем. На участке весь овощной набор. Грядки поливает регулярно. И если в урожае мужчина остается в плюсе, то в других вопросах из-за воды несет убытки.

По мнению Анатолия, емкости разъело железо, концентрация которого в местном водопроводе превышена в несколько раз. По словам дачника, такая вода опасна для здоровья, пить ее нельзя. При этом, говорит, цена на железную воду несправедливо завышена.

Анатолий Сычов, член садоводческого товарищества "Центральный 1": "Вода очень дорого стоит. В прошлом году 40 рублей заплатил. За эти деньги можно купить и засолить все, что здесь растет. ЖКХ приравняло воду, которую мы покупаем, ржавую, неочищенную, к чистой воде, которая поставляется населению по услуге «холодное водоснабжение".

В договоре на оказание услуг по водоснабжению указано: водоканал обязуется снабжать водой, соответствующей санитарным нормам. И тут же пользователи такой воды показывают другой документ, в нем - заключение экспертизы, инициированной прокуратурой. Написано: вода не проходит через станцию обезжелезивания. Похожая формулировка и в ответе водоканала: вода соответствует требованиям СанПиН за исключением превышения железа. И вот тут дачники подытоживают: раз вода плохого качества, как можно устанавливать на нее такие цены?

Анатолий Сычов, член садоводческого товарищества "Центральный 1": "Издание Указа Президента № 72 от 25 февраля 2011 предписывало: эти тарифы должны быть экономически обоснованы".

Николай Бондаренко, член правления садоводческого товарищества "Центральный 1": "Согласно указу юридические лица обязаны предоставлять и обосновывать экономические расчеты на каждый вид оказанных услуг или товаров. На наши обращения в облисполком давали формальные ответы. Просили показать расчеты - расчеты не выдают".

С теми же вопросами обращаемся в ЖКХ и мы. Здесь узнаем: в этом садоводческом товариществе в воде содержится 0,3 миллиграмма железа на дециметр кубический. При этом специалисты отмечают: это не критический показатель. Предельно допустимый норматив по содержанию железа может быть установлен даже в размере единицы по постановлению санитарного врача области. При этом мы поинтересовались, возможно ли установить отдельный тариф с учетом более плохого качества воды или расходов на ее доставку для отдельного дачного поселка?

Дмитрий Згурский, гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области": "На практике, конечно, такое не делается. Иначе тогда бы каждый абонент потребовал: я нахожусь в 100 метрах от источника производства, поэтому мне продайте за одну цену. Или находится в конце - ему бы обязаны были продать за другую. Поэтому тарифы формируются в целом по услуге".

Виктор Рунов, начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства Комитета госконтроля Гомельской области: "Тарифы устанавливаются для всех кооперативов области. Установить отдельный тариф для отдельного кооператива - это не предусмотрено законодательством".

Выходит, чтобы удовлетворить просьбу дачников, есть только один выход - корректировать законодательство. Однако это компетенция уже не облисполкома и не ЖКХ, и даже не Комитета госконтроля.