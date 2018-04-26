26 Апреля 2018 15:22

Сегодня в Минске во Дворце железнодорожников прошла ярмарка вакансий. Почти сто предприятий Минска готовы принять на работу специалистов разной квалификации. Крупные торговые сети, промышленные предприятия, строительные и транспортные организации вместе предложили более двух тысяч вакансий. На ярмарке можно не только пройти собеседование, но и научиться правильно составлять резюме, а также получить консультацию психолога по профессиональной ориентации.

Ярмарки вакансий проводятся два раза в год - осенью и весной. Обычно их посещают около пяти тысяч человек.