Общество
26 Апреля 2018 15:22
Во Дворце железнодорожников прошла ярмарка вакансий
Сегодня в Минске во Дворце железнодорожников прошла ярмарка вакансий. Почти сто предприятий Минска готовы принять на работу специалистов разной квалификации. Крупные торговые сети, промышленные предприятия, строительные и транспортные организации вместе предложили более двух тысяч вакансий. На ярмарке можно не только пройти собеседование, но и научиться правильно составлять резюме, а также получить консультацию психолога по профессиональной ориентации.
Ярмарки вакансий проводятся два раза в год - осенью и весной. Обычно их посещают около пяти тысяч человек.
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