Витебск встретил Новый год неоновым и огненным шоу

1 Января 2018 12:05

В развлекательной программе у главной елки собрались тысячи горожан. А настроение создавали творческие коллективы города. Зрители увидели красочное представление, игры и конкурсы. А ровно в два ночи небо над Витебском раскрасил новогодний салют.

В новогоднюю ночь развлекательные программы прошли и в микрорайонах города. Самые креативные пришли на елку с домашними питомцами - символами наступившего года.