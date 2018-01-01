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Витебск встретил Новый год неоновым и огненным шоу
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1 Января 2018 12:05

Витебск встретил Новый год неоновым и огненным шоу

В развлекательной программе у главной елки собрались тысячи горожан. А настроение создавали творческие коллективы города. Зрители увидели красочное представление, игры и конкурсы. А ровно в два ночи небо над Витебском раскрасил новогодний салют.

В новогоднюю ночь развлекательные программы прошли и в микрорайонах города. Самые креативные пришли на елку с домашними питомцами - символами наступившего года.

  

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