Витебск отмечает освобождение от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня особенная дата в истории Витебска. Областной центр отмечает освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Во время Великой Отечественной войны город на Двине пережил страшные испытания. Он был практически полностью разрушен. Оккупанты разбомбили дома, предприятия, памятники архитектуры. Освобожденный 26 июня город в 1944 году лежал в руинах. Память павших в Витебске сегодня почтут на площади Победы. К мемориалу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков возложат цветы.