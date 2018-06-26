Витебск отмечает освобождение от немецко-фашистских захватчиков

26 Июня 2018

Сегодня особенная дата в истории Витебска. Областной центр отмечает освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Во время Великой Отечественной войны город на Двине пережил страшные испытания. Он был практически полностью разрушен. Оккупанты разбомбили дома, предприятия, памятники архитектуры. Освобожденный 26 июня город в 1944 году лежал в руинах. Память павших в Витебске сегодня почтут на площади Победы. К мемориалу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков возложат цветы.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =