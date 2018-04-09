В Житковичском районе начал работу паром

10 Апреля 2018 07:14

Его переоборудовали из бывшего рудовоза специалисты пинского судостроительного завода. Переправа прошла приемку в пятницу и связала два берега Припяти. В сутки по ней передвигаются свыше тысячи человек. Час пик наблюдается с 7 до 9 утра и с 16 до 19 часов. Также на пароме могут перемещаться фуры и легковые автомобили. Теперь в комплексе работают и понтонная, и паромная переправы, которые заменили треснувший мост.

Анатолий Сивак, Министр транспорта и коммуникаций Беларуси: "Во время прохода судов понтон должен разводиться. И еще понтон ограничен по нагрузкам. 10-тонные авто - паром эту задачу решает. Он сможет пропускать такую технику".

В июне аварийную часть моста планируют взорвать. Потому как ни один грузоподъемный механизм не сможет демонтировать такой объект. Отселение близлежащих деревень не потребуется. После обрушения начнут возводить новые опоры и пролеты. На этот раз конструкцию сделают металлической.