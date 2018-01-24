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В Витебске чествовали лучшие отделы внутренних дел области
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25 Января 2018 07:12

В Витебске чествовали лучшие отделы внутренних дел области

Награду учредили по инициативе офицерского собрания УВД. Символом стал образ святого Георгия, воплощенный в бронзовой статуэтке. Победителей определили в четырех категориях. Лучшие отделы также получили по новому служебному автомобилю.

Замминистра внутренних дел Беларуси также отметил и тесное сотрудничество с российской полицией в раскрытии преступлений.

  

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