В Витебске чествовали лучшие отделы внутренних дел области

25 Января 2018 07:12

Награду учредили по инициативе офицерского собрания УВД. Символом стал образ святого Георгия, воплощенный в бронзовой статуэтке. Победителей определили в четырех категориях. Лучшие отделы также получили по новому служебному автомобилю.

Замминистра внутренних дел Беларуси также отметил и тесное сотрудничество с российской полицией в раскрытии преступлений.