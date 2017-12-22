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В центре Минска раскинется настоящий город Деда Мороза
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25 Декабря 2017 09:21

В центре Минска раскинется настоящий город Деда Мороза

Сегодня вечером в центре столицы раскинется настоящий город Деда Мороза. Для его гостей приготовили красочные представления. Познакомиться со сказочными персонажами, а также поучаствовать в интерактивных играх можно будет каждый вечер до 5 января.

  

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