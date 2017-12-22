В центре Минска раскинется настоящий город Деда Мороза

25 Декабря 2017 09:21

Сегодня вечером в центре столицы раскинется настоящий город Деда Мороза. Для его гостей приготовили красочные представления. Познакомиться со сказочными персонажами, а также поучаствовать в интерактивных играх можно будет каждый вечер до 5 января.