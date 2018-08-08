В трех районах Минской области запрещено посещать леса

Из-за жаркой погоды запрещено посещение лесов в трех районах Минской области. В ближайшие дни посещать лесной массив будет нельзя в Минском, Дзержинском и Столбцовском районах. Там сейчас введен предпоследний - четвертый - класс пожарной опасности. В остальных лесах центрального региона сейчас действует третий класс. Поэтому не исключено, что запрет на посещение лесов введут и в остальных районах.

За посещение лесов во время запрета предусмотрен штраф до 20 базовых величин - 500 рублей. В этом году в Минской области с начала пожароопасного сезона случилось 97 пожаров. Почти все зафиксированные возгорания произошли по вине человека.