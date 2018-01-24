В столице сформирован список объектов недвижимости без арендной платы

24 Января 2018 15:20

Таких свободных площадок около 80-ти. Бесплатно сдают помещения на первых и цокольных этажах жилых домов. Все они требуют ремонта. Срок такой аренды привязан к бизнес-проекту и окупаемости вложенных в ремонт средств. Основное условие - создать там рабочие места. После окончания действия договора безвозмездного пользования арендаторы смогут снять эти помещения без проведения аукциона.

Список объектов с нулевой арендной ставкой и других помещений, которые реализуются через аукционы, представлен на виртуальной карте. Она размещена на сайте Мингорисполкома.