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В столице сформирован список объектов недвижимости без арендной платы
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24 Января 2018 15:20

В столице сформирован список объектов недвижимости без арендной платы

Таких свободных площадок около 80-ти. Бесплатно сдают помещения на первых и цокольных этажах жилых домов. Все они требуют ремонта. Срок такой аренды привязан к бизнес-проекту и окупаемости вложенных в ремонт средств. Основное условие - создать там рабочие места. После окончания действия договора безвозмездного пользования арендаторы смогут снять эти помещения без проведения аукциона.

Список объектов с нулевой арендной ставкой и других помещений, которые реализуются через аукционы, представлен на виртуальной карте. Она размещена на сайте Мингорисполкома.  

  

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