В столице растет количество многодетных семей

3 Апреля 2018 15:21

По сведениям специалистов, в прошлом году их стало на полторы тысячи больше, и сегодня эта цифра - почти 14 тысяч. Из них 420 семей воспитывают пятерых и более детей. Все они получают господдержку. Однако есть и те, кто сталкивается с такими бытовыми проблемами, как насилие, употребление наркотиков или неполные семьи. К этой категории со стороны города особое внимание.

Алексей Кондратенко о том, как пройти реабилитацию и начать жизнь в позитиве.

Через голосовые навыки и чувство ритма к коммуникации и открытости. В вокальном кружке интересно всем: и родителям, и детям. А вот аквагрим - своеобразный эксклюзив только для самых маленьких.

И уже вскоре четырехлетняя Лиза с сестрой Варварой отдаются играм. Правда, главный в их компании папа. Дмитрий Левкович каждую субботу - участник детского сада для отцов с детьми. Половину дня мамы девочек занимается исключительно своими делами.

Креативные кружки для всех желающих и в то же время помощь в кризисных ситуациях - только некоторые аспекты работы Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей.

Сегодня на учете в центре почти 14 с половиной тысяч семей. И, кажется, в таком небольшом здании всех сразу и не принять, но педагоги и психологи знают, как создать уютную атмосферу для каждого ребенка и родителя.

И все-таки в семье как социальном явлении свой прочный фундамент. О том, что стены на нем растут ввысь, говорит и такой факт: только за прошлый год многодетных семей в Минске стало на 1600 больше.