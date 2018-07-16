Педагогические, производственные и даже медицинские отряды. В столице продолжается третий рабочий семестр. Участниками студенческих команд стали около четырех тысяч человек.

Получить полезный опыт и заработать первые деньги они могут на крупных предприятиях и строительных площадках. Чтобы формировать студотряды, создают виртуальные платформы. Александра Кавелич подробнее.

Даже на каникулах Николай Румов ежедневно приходит в свою альма-матер. Правда, техническую специальность будущий программист летом сменил на более творческое занятие - вместе с однокурсниками работает с библиотечными фондами и готовит познавательные материалы для онлайн-ресурсов.

Путевку на летний рабочий семестр в БГУ получили почти полтысячи студентов. Каждый из них самостоятельно выбирал профиль: экологический, строительный, производственный - через специально созданную виртуальную платформу.

Оценить итоги своей работы эти студенты смогут сами в начале нового учебного года. Студенческий отряд помогает с ремонтом общежития: красят стены и двери, убирают строительный мусор.

Преимущество такого трудоустройства не только в возможности заработать деньги - кстати, в среднем это 300 рублей в месяц, но и получить полезный опыт. Анастасия Шубенкова отвечает за работу всей команды. Девушка только вернулась с педагогической практики в детском лагере, теперь - руководитель так называемой сервисной бригады.

Провести лето с пользой в этом сезоне решили более 4 000 молодых людей. На рабочий семестр в Минск приезжают и зарубежные студенты. На этой неделе на строительные площадки столицы вместе с белорусами выйдут гости из Санкт-Петербурга.