В Сочи состоялось главное спортивное событие фестиваля - забег на 2017 метров

16 Октября 2017 15:00

На неделю Сочи превратился в крупнейшую международную молодежную площадку. 20 тысяч участников более чем из 180 стран собрал 19-й форум молодежи и студентов.

Сегодня состоялось главное спортивное событие фестиваля - забег на 2017 метров. В нем приняли участие представители 73-х стран. На старт вышли почти четыре тысячи человек - в том числе и более сотни белорусов. Беговой маршрут проходил по трассе "Формулы-1" в Олимпийском парке. Более подготовленные бегуны смогли преодолеть дистанцию в 4 км. На финале всем участникам вручили одинаковые золотые медали с официальной символикой 19-го фестиваля. Быстрее всех пробежал Айдар Сагетдинов из Татарстана.

Дистанцию вместе с участниками пробежал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, а главным медийным лицом стала генеральный продюсер канала "Матч ТВ" Тина Канделаки.