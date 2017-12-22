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В сочельник вся семья собирается за одним столом
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24 Декабря 2017 15:03

В сочельник вся семья собирается за одним столом

Многие верующие ясли устанавливают и у себя дома. И еще одна рождественская традиция - вечером в сочельник вся семья собирается за одним столом. На нем у католиков должно быть 12 блюд по числу апостолов. И только постные. Одно место оставляют путнику, который случайно может зайти в дом. Верующие зажигают свечу, глава семьи зачитывает отрывок из Евангелия, а затем делятся друг с другом оплатками – постным хлебом.

До начала праздничных богослужений остаются считанные часы. Белтелерадиокомпания по традиции будет освещать их. В 22:10 на телеканале "Беларусь 1" - прямая трансляция из костела Святого Архангела Михаила в поселке Ивенец, где отслужит Архиепископ-Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. А после полуночи в 00:10 на нашем канале можно будет увидеть и рождественскую службу из Ватикана.

  

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