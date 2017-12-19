В преддверии рождественских и новогодних праздников в Беларуси откроются елочные базары

18 Декабря 2017 07:18

Только в Минске их будет более двух сотен. Цены на деревья стартуют от 10 до 30 рублей. А в субботу заработает центральный елочный базар на ярмарке "Калядная зорка" у Дворца спорта. Там же можно будет приобрести новогодние украшения и сувениры.