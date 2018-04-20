В Полоцке, на своей малой родине, к трудовой акции присоединилась Наталья Кочанова

21 Апреля 2018 15:03

Глава Администрации Президента работала на благоустройстве территории вокруг Софийского собора. Особое внимание уделили площадке рядом с памятным знаком "Полоцк - колыбель белорусской государственности". Его открытие состоялось во время празднования Дня белорусской письменности в прошлом году. Сегодня рядом с величественной композицией высадили два десятка туй.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси: "Каждого человека тянет на родину, туда, где ты родился, где ты вырос, где прошло твое становление. И, конечно, посадить дерево, навести порядок, принять участие в строительстве, в реконструкции - для человека это останется в душе".



