Общество
21 Апреля 2018 15:03
В Полоцке, на своей малой родине, к трудовой акции присоединилась Наталья Кочанова
Глава Администрации Президента работала на благоустройстве территории вокруг Софийского собора. Особое внимание уделили площадке рядом с памятным знаком "Полоцк - колыбель белорусской государственности". Его открытие состоялось во время празднования Дня белорусской письменности в прошлом году. Сегодня рядом с величественной композицией высадили два десятка туй.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси: "Каждого человека тянет на родину, туда, где ты родился, где ты вырос, где прошло твое становление. И, конечно, посадить дерево, навести порядок, принять участие в строительстве, в реконструкции - для человека это останется в душе".
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