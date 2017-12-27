Беларусь еще шире открывает границы для туристов и продлевает режим "безвиз"

26 Декабря 2017 21:14

В определенных районах Гродненской и Брестской областей гости нашей страны могут находиться уже до 10-ти дней без оформления визы. Соответствующий указ сегодня подписал Президент Беларуси. Как отмечают эксперты, поток туристов будет увеличиваться в несколько раз и в преддверии Европейских игр, которые в 2019-ом пройдут в Беларуси. Детали указа, его перспективы и преимущества - далее в сюжете.

Беловежская пуща - один из последних "островков" некогда бескрайних европейских лесов. Музей под открытым небом с невероятной красотой дикой природы. Сейчас иностранным гражданам для того, чтобы отдохнуть здесь без оформления виз, дается три дня, но уже с нового года Беларусь повышает эффективность использования объектов туристической инфраструктуры Брестской и Гродненской областей. Президент подписал указ, по которому "безвиз" продлевается до десяти суток.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Беларуси: "Жест доброй воли для наших соседей - наша страна открыта. Приезжайте, отдыхайте и наслаждайтесь. Мы шли к этому долго, потому что важна безопасность. С введением на Августовский канал - более 10 тысяч. Что это дало? Гости видят нашу ухоженность и историю. У нас уже 4 объекта наследия ЮНЕСКО, и этот список будет продолжаться. Цифры - 4711 до введения, 50000 - после".

Брестскую область официально в год посещают порядка 200 тысяч туристов. Здесь расположены уникальные для страны объекты - Брестская крепость-герой и Беловежская пуща. Первый шаг по упрощенному пропуску гостей из Европы, без виз, был сделан в национальном парке еще три года назад. Правда, пункт пропуска "Переров" рассчитан на пешеходов и велосипедистов. Но этот опыт показал: иностранцы с удовольствием пользуется упрощенной схемой. Достаточно предъявить паспорт и туристический ваучер. Но были некоторые ограничения: три дня без визы можно было находиться лишь на территории Беловежской пущи.

На территориях Бреста и Брестской области, Гродно и Гродненской области не просто увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда за счет железнодорожных вокзалов и аэропортов. Расширяются территории для временного пребывания иностранных туристов. Помимо уже работающих в режиме "безвиза" Беловежской пущи и Августовского канала, - это сам Брест, Бресткий, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы, а также Свислочский район Гродненской области.

Беларусь все больше открывается для иностранцев и небезосновательно рассчитывает на хорошие заработки в туристической сфере. Взять хотя бы свежую статистику при ныне существующем трехдневном "безвизе": за первое полугодие экспорт услуг в Гродненском районе вырос более чем на четверть, а в областном центре составил почти 40 %.

Виктор Лискович, заместитель председателя Гродненского облисполкома: "В целом, открылось 418 новых рабочих мест, 9 стационарных пунктов общественного питания, строятся гостиницы, хостелы. Вся инфраструктура, необходимая для обслуживания туриста, автоматически начала развиваться, прежде всего за счет индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Это очень важно для города - кроме того, что это новые рабочие места, это еще и поступление новых финансовых средств. Только по примерным подсчетам от безвизового въезда Гродно и Гродненский район получил 12 млн долларов".

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома: "Несомненно, экономический, социальный, идеологический эффект большой. Безвизовый режим для нашего региона принес более 12 млн евро. Это выразилось и в экспорте туристических услуг, и в работе объектов туристического сервиса, объектов питания, размещения, в торговле. Создано около 400 новых рабочих мест, введено в эксплуатацию 4 объекта размещения, 9 стационарных объектов питания, порядка 12 сезонных объектов питания появилось. Этот указ позволит расширить время пребывания туристов с 5 суток до 10. Это поможет развитию лечебного туризма, санаторно-курортного туризма, активного туризма - это трофи-туры, продолжительные маршруты".

Эффект от нового указа специалисты ждут колоссальный - на уровне 30 % от всего экспорта туристических услуг. Порядок въезда через западную Беларусь до 10 суток распространяется для граждан 77 стран. Напомним, через Национальный аэропорт Минск нашу страну можно посещать без визы до пяти суток.

В среднем иностранец за сутки временного пребывания тратит около ста долларов. Одним из способов заработать на туризме являются крупные спортивные соревнования. Беларусь в 2014 уже открывала границы для хоккейных болельщиков, когда при наличии билета на матч можно было посетить чемпионат мира. Прорабатывается аналогичный режим пребывания и на Европейских играх, которые через полтора года откроются вот здесь, на стадионе "Динамо".

Чемпионат мира по хоккею в Минске был признан одним из наиболее успешным в истории проведения. Сам чемпионат мира транслировался более чем на 120 стран по всему миру, а игры соревнований посмотрели более миллиарда зрителей. Всего же Минск тогда посетило около 80 тысяч туристов.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Беларуси: "Это прорывной шаг для туристической индустрии, и к Европейским играм эти вопросы будут наращивать. Но в первую очередь - это безопасность страны. Загрузка аэропорта увеличилась более чем на 25 %. Но экономика увеличилась - быстрый поток валюты в страну".

Европейские игры - 2019 и чемпионат мира по хоккею уже 2021 года - еще одни крупнейшие соревнования на территории Беларуси. Главная цель - не только качественно провести сами состязания, но и показать Беларусь всему миру. Беларусь открытую и гостеприимную.