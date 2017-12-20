В Национальном аэропорту Минск сегодня встретили четырехмиллионного пассажира

19 Декабря 2017 21:29

Счастливчиком оказался минчанин Всеволод Беляев, он летел из Санкт-Петербурга. 4-милионному пассажиру вручили сертификат на годовое обслуживание в VIP-зале аэропорта, а также сертификат на билет в бизнес-класс по любому регулярному маршруту. Специалисты подсчитали, что в следующем году пассажиропоток в Национальном аэропорту еще вырастет на 10-15 %. Впрочем, уже сегодня минский аэропорт можно назвать международным хабом - около 30 % пассажиров летят через нашу страну транзитом.