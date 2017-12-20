Главная>>Общество>>В Национальном аэропорту Минск сегодня встретили четырехмиллионного пассажира
Общество
RSS
В Национальном аэропорту Минск сегодня встретили четырехмиллионного пассажира
Скачать Поделиться

19 Декабря 2017 21:29

В Национальном аэропорту Минск сегодня встретили четырехмиллионного пассажира

Счастливчиком оказался минчанин Всеволод Беляев, он летел из Санкт-Петербурга. 4-милионному пассажиру вручили сертификат на годовое обслуживание в VIP-зале аэропорта, а также сертификат на билет в бизнес-класс по любому регулярному маршруту. Специалисты подсчитали, что в следующем году пассажиропоток в Национальном аэропорту еще вырастет на 10-15 %. Впрочем, уже сегодня минский аэропорт можно назвать международным хабом - около 30 % пассажиров летят через нашу страну транзитом.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 21 декабря Прагноз надвор'я на 21 снежня 20.12.2017 15:39 / Общество Прогноз погоды на 21 декабря
Пра надвор'е Пра надвор'е 19.12.2017 21:50 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =