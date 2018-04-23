В Минске зафиксирован случай кори у ребенка

24 Апреля 2018 07:11

Малыш не был привит, так как родители отказались от вакцинации. Сейчас медики проводят полный комплекс санитарных мер. Заражение произошло во время поездки в Египет и Украину. Между тем в Европе продолжается вспышка кори. Максимально число случаев заражения - в Сербии, Греции, Румынии, Франции и Италии. Одна из самых крупных вспышек зафиксирована и в Украине. Более 80 процентов заболевших не были привиты.