Общество
24 Апреля 2018 07:11
В Минске зафиксирован случай кори у ребенка
Малыш не был привит, так как родители отказались от вакцинации. Сейчас медики проводят полный комплекс санитарных мер. Заражение произошло во время поездки в Египет и Украину. Между тем в Европе продолжается вспышка кори. Максимально число случаев заражения - в Сербии, Греции, Румынии, Франции и Италии. Одна из самых крупных вспышек зафиксирована и в Украине. Более 80 процентов заболевших не были привиты.
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