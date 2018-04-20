В Минске сейчас проходит Неделя добрых дел

20 Апреля 2018 15:24

Волонтеры провели флешмобы в столичных торговых центрах, где собрали канцелярские наборы и сладкие угощения. Посетили многодетные семьи, людей с ограниченными возможностями и центры реабилитации. А сегодня для воспитанников одного из них провели концерт и занятия в творческих кружках. Предложила идею и стала организатором мероприятий молодежь международной еврейской организации.

Благотворительный проект проводят в разных странах. Его принимали столицы Украины, Молдовы, Азербайджана.